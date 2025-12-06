【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2012年2月から活動を休止していたレミオロメンが12月6日、活動再開とメンバー全員のコメントを発表した。 ■リユニオンツアーの開催、アルバム『SINGLES BEST＋』のリリースも発表 11月29日からオフィシャルサイトには、この日に向けたカウントダウンが表示され、SNSでは「活動再開か」「解散か」「何かリリースがあるのか」など、様々な憶測が飛び交っていた