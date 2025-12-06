レミオロメン、約14年ぶりとなる活動再開を発表！「僕らの止まった時間が動き出した」（藤巻亮太）
2012年2月から活動を休止していたレミオロメンが12月6日、活動再開とメンバー全員のコメントを発表した。
■リユニオンツアーの開催、アルバム『SINGLES BEST＋』のリリースも発表
11月29日からオフィシャルサイトには、この日に向けたカウントダウンが表示され、SNSでは「活動再開か」「解散か」「何かリリースがあるのか」など、様々な憶測が飛び交っていた。そして迎えた12月6日、バンドの結成記念日であり、結成から25年を迎えるこの日に、ついに待望の活動再開が宣言された。
バンド活動休止中は、ボーカル＆ギターの藤巻亮太はソロ活動を行い、これまでに5枚のオリジナルアルバムをリリース。地元・山梨県の山中湖交流プラザきららで自身が主催するフェス『Mt.FUJIMAKI』を2018年より開催するなど、作品リリースやライブを精力的に展開。
ベースの前田啓介は、山梨県笛吹市で栽培、搾油、販売まで手掛ける「笛吹オリーブオイル前田屋」を立ち上げた。毎シーズン完売するほどの人気を博すこのブランドは、国内外で賞を獲るなど高い評価を得ている
ドラムの神宮司治は、Ado、Chevon、DEAN FUJIOKA、milet、佐藤千亜妃、マルシィなど数多くのアーティストのライブ、レコーディングにサポートドラムとして参加。また、オリーブオイルマスターソムリエの資格を取得し、審査会にも参加している。
こうした各々の個性を活かした活動を経て、いよいよ14年ぶりの活動再開を迎えることとなった。
オフィシャルYouTubeチャンネルでは、バンドの代表曲である「雨上がり」「粉雪」のスタジオライブが披露され、3人の最新映像が公開。オープニングでは、再結合を意味する“Reunion”の文字が大々的に表示され、エンディングでは、『レミオロメン Reunion Tour 2026』の開催を発表されている。
15年ぶりとなる全国ツアーは、3月9日に東京・NHKホールから始まり、ファイナルとなるメンバーの地元である山梨・YCC県民文化ホールでの2daysまで、全21公演で実施。チケットは、12月6日21時15分よりオフィシャルサイト先行が開始となった。
また、ツアー開始直前となる3月4日には、これまでリリースされた全シングルなどを収録した『SINGLES BEST＋』のリリースも決定。こちらの詳細は近日発表れる。
奇跡の活動再開が始まったレミオロメンの今後の動きに注目だ。
■リリース情報
2025.03.04 ON SALE
ALBUM『SINGLES BEST＋』
■ライブ情報
レミオロメン Reunion Tour 2026
03/09（月）東京・NHKホール
03/21（土）大阪・大阪国際会議場メインホール
03/28（土）熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール
03/29（日）宮崎・都城市総合文化ホール
04/11（土）宮城・東京エレクトロンホール宮城
04/12（日）岩手・盛岡市民文化ホール大ホール
04/17（金）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
05/01（金）北海道・カナモトホール
05/05（火・祝）京都・文化パルク城陽プラムホール
05/09（土）愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂
05/10（日）静岡・富士市文化会館ロゼシアター大ホール
06/06（土）福岡・福岡市民ホール 大ホール
06/13（土）兵庫・SHOWAグループ市民会館大ホール
06/20（土）新潟・新潟県民会館
06/21（日）群馬・太田市民会館
06/27（土）愛媛・しこちゅ～ホール 大ホール
06/28（日）広島・上野学園ホール
07/04（土）富山・砺波市文化会館
07/05（日）新潟・糸魚川市民会館
07/11（土）山梨・YCC県民文化ホール
07/12（日）山梨・YCC県民文化ホール
