KKT熊本県民テレビKKT熊本県民テレビ

バイクの男子高校生、国道で車と衝突し意識不明の重体 熊本県

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 6日朝、熊本市南区川口町でバイク軽自動車が衝突した
  • この事故でバイクを運転していた男子高校生が意識不明の重体
  • 現場は国道の信号機や一時停止の標識のない交差点とのこと
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    岡村隆史　増田貴久の“態度”に本気トーンで苦言　先輩・横山裕＆霜降り・せいやもバッサリ 2025年12月6日 4時15分
  • 「ＸＧ」公式インスタグラム（＠ｘｇｏｆｆｉｃｉａｌ）より
    「ＸＧ」ＣＯＣＯＮＡ、２０歳誕生日に「ノンバイナリー」を公表「女性として見られることに強い違和感」胸の切除手術も告白 2025年12月6日 12時5分
  • 入院中の面識ない10代少女の唇に複数回キスか…無職の男（31）逮捕　「部屋に入ったがキスはしていない」容疑一部否認　山梨
    入院中の面識ない10代少女の唇に複数回キスか…無職の男（31）逮捕　「部屋に入ったがキスはしていない」容疑一部否認　山梨 2025年12月5日 21時41分
  • 空港のトイレを示す案内板
    羽田空港のトイレで出産､殺害してカフェへ…就活中の女子大生が｢常識ではありえない行動｣をとった理由 2025年12月6日 16時15分
  • 混合団体ワールドカップに出場している張本智和【写真：新華社/アフロ】
    中国で張本智和が直面した「決して許されない」扱い　地元紙が主催者に苦言「敬意の欠如だ」 2025年12月6日 13時33分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 岡村隆史が本気トーンで苦言
    2. 2. 20歳誕生日にノンバイナリー公表
    3. 3. 入院中の10代少女にキス? 男逮捕
    4. 4. 羽田空港で出産し殺害 重大事実
    5. 5. 張本智和「許されない扱い」直面
    6. 6. 会社内で複数回刺され…女性死亡
    7. 7. 双子YouTuber「重度で手遅れ」
    8. 8. マルフォイ俳優 髪あるのは奇跡
    9. 9. トランプ氏 小型車の製造を承認
    10. 10. まんが日本昔ばなし YouTube話題
    1. 11. ファミマと「SUSURU TV.」コラボ
    2. 12. 武蔵野音大教授が死亡 滑落か
    3. 13. 妻が営み拒否も…風俗通いは離婚
    4. 14. ヒルナン終了報道 南原が落胆か
    5. 15. 富澤たけし 愛用携帯めぐり苦悩
    6. 16. 天安門法廷の映像 ネット流出か
    7. 17. 「ミライ人間洗濯機」一般販売へ
    8. 18. 血の繋がらない父へ 8歳手紙反響
    9. 19. 良いこと悪いこと 真犯人に新説
    10. 20. トイレ盗撮か 気づいた男性110番
    1. 1. 入院中の10代少女にキス? 男逮捕
    2. 2. 羽田空港で出産し殺害 重大事実
    3. 3. 会社内で複数回刺され…女性死亡
    4. 4. トランプ氏 小型車の製造を承認
    5. 5. 武蔵野音大教授が死亡 滑落か
    6. 6. 血の繋がらない父へ 8歳手紙反響
    7. 7. トイレ盗撮か 気づいた男性110番
    8. 8. 満員の女性専用車両「妊婦邪魔」
    9. 9. 人気メイド 整形失敗で港区追放
    10. 10. 踏切内で列車と車が衝突 3人搬送
    1. 11. 上海にスシローオープン 大行列
    2. 12. Excel達人の末路 活躍の場なし
    3. 13. 渡邊渚を脅迫か 女性を書類送検
    4. 14. 闇バイト広域強盗事件 男4人逮捕
    5. 15. 東北新幹線 乗客トラブルで遅れ
    6. 16. 20代自衛隊員 リアルな給与事情
    7. 17. 「コメ離れ」で価格暴落の可能性
    8. 18. 上履き嗅ぎたかった 高校侵入か
    9. 19. 田端氏が逮捕されなかった理由
    10. 20. 中国空母が沖縄周辺で発着艦訓練
    1. 1. プリウスは犬用 信じられぬ生活
    2. 2. 面談中に女性複数回突き刺した
    3. 3. 所得増税 年貢より厳しいんじゃ?
    4. 4. 東京見習って 鳥取県知事が困惑
    5. 5. 「紙の保険証」復活求め署名提出
    6. 6. 「老老介護」での悲劇 どう防ぐ
    7. 7. 牛乳飲む小野田大臣に記者ら爆笑
    8. 8. 「おこめ券なくても買える」批判
    9. 9. 吉村氏「超偶然で会って」2ショ
    10. 10. 保険会社の委託 10万件超漏えい
    1. 11. 小室眞子さん「無職」状態か
    2. 12. 「健康になる食品」残念な食べ方
    3. 13. 高市氏周辺「2つの軽率な行動」
    4. 14. 高市首相に「バカ」投稿に言及
    5. 15. 原口氏 ブチギレの舞台裏明かす
    6. 16. 日本最強の高級住宅街で住民唖然
    7. 17. 立民「自動削減許されず」　与党の衆院議員定数法案
    8. 18. 伊東市長選挙 田久保氏が立候補
    9. 19. 【なぞなぞ霞ヶ関】何をしているのかよく分からない復興庁のお仕事についていろいろ聞いてみた
    10. 20. 大阪のホテル高騰か「クソ高い」
    1. 1. 天安門法廷の映像 ネット流出か
    2. 2. 上皇陛下の態度 英政府が評価
    3. 3. ケネディ氏孫娘 末期がんと診断
    4. 4. ジャクソンさん娘に衝撃事実判明
    5. 5. 中国飲食店で「アヒル肉」が使用
    6. 6. ジョングク&ウィンター熱愛か 韓
    7. 7. TWICE所属 約1億円を寄付
    8. 8. 海外勢に人気のコスプレとは?
    9. 9. 長生きするための生活習慣5つ
    10. 10. 「人生における最大栄誉の1つ」
    1. 11. プーチン氏 周到に「軍服姿」か
    2. 12. 台湾の「重大な機密」Xで流布?
    3. 13. 香港政府ナンバー3の訪日中止
    4. 14. ＜卓球＞張本智和、中国の観客に向けた勝利のパフォーマンスが物議
    5. 15. 中国航空会社 業務時に眼鏡OKに
    6. 16. 中世の黒死病 火山噴火が要因か
    7. 17. 「F4」の一部メンバー、ジェイ・チョウや「メイデイ」アシンとコラボ　新曲発表／台湾
    8. 18. 中国系の蓮舫議員が不倫スキャンダルで大臣を退任＝中国メディア
    9. 19. 高速乗ったまま宿泊できるホテル
    10. 20. 躍動感ある等身大のフィギュア
    1. 1. ファミマと「SUSURU TV.」コラボ
    2. 2. 多重債務者147万人に急増 調査へ
    3. 3. 賞与制度廃止 従業員は損か?
    4. 4. 国家公務員の賞与 民間との差
    5. 5. エアコンvsストーブ 電気代比較
    6. 6. 年末調整で戻ってくる税金の差
    7. 7. 「とりあえず生ハム」不安の声も
    8. 8. 株主優待制度 12月5日に発表
    9. 9. 亡き父親のNHK受信料滞納が発覚
    10. 10. 「通学定期券」の不正利用に注意
    1. 11. お金が貯まらない人 10の特徴
    2. 12. 職場でスウェットパンツなぜ人気
    3. 13. トランプ氏「小さい車製造承認」
    4. 14. 日本の魚食・漁業 危機に瀕する
    5. 15. 男性が支持 パナソニック新定番
    6. 16. 公園カフェ誘致→事業者応募は
    7. 17. 白いロマンスカー 2年ぶり走行
    8. 18. 物価上昇で老後資金...日米で差
    9. 19. 役員と平で成果に大差がつく理由
    10. 20. 子育て世帯に2万円 対象世帯条件
    1. 1. パナ 家庭用エアコンの料金改定
    2. 2. au PAYでお得に決済する方法
    3. 3. AWSが新サービスを発表
    4. 4. 「中国批判系」動画案件に批判
    5. 5. AIが次世代の動画生成するモデル
    6. 6. カシオ、G-SHOCKを軸に急速回復 - 2021年3月期第2四半期決算発表から
    7. 7. タイの美少女コスプレ写真をまとめてみた
    8. 8. モバイルバッテリーとしても使えるコンパクトミラー　小泉成器
    9. 9. 元電機エンジニアが解説！2万円以下でRAM8GB、Android13搭載の「YolanAuto AIBOX」レビュー。選ぶべき理由6選
    10. 10. Nintendo TOKYOは1000点のグッズがゲーマーのHP（預金）を削ってくる恐るべき店舗でした
    1. 11. ウブロ、Wear OS搭載のコネクテッドウォッチ「ビッグ・バン e」
    2. 12. レンタル電動車いす「近未来的」
    3. 13. 【AI業界激震】OpenAIが非常事態宣言! ChatGPTに資源集中しGemini 3対抗の新型モデルを公開予定！
    4. 14. カレー沢薫の時流漂流 第97回 ファックス？ HAHAHA！ ジョークだろ？ えっ？ マジ？
    5. 15. 「行き過ぎたターゲティング広告は、時代遅れとなる」：小学館 伊藤真嗣 氏
    6. 16. 「#寝落ちるタクシー」が都内に
    7. 17. 無印 ポストカードを3枚だけ購入
    8. 18. 「FUTURE TRAIN」京都にオープン
    9. 19. セルフネイルブランド「ジェルミーワン」が渋谷で10周年記念ポップアップイベント開催中！
    10. 20. 元資生堂マーケター・ 北原規稚子 氏がアパレルブランド「MIDOT」始動　未経験から始めた「大人のドット服」という新領域
    1. 1. 張本智和「許されない扱い」直面
    2. 2. 角田裕毅「超超超悔しいけど…」
    3. 3. 西田有志 第1子の誕生を発表
    4. 4. フランスは「非常に厳しい組」
    5. 5. 古賀紗理那さん 第一子が誕生
    6. 6. 角田裕毅に「移籍は不可避」報道
    7. 7. 森保Jに脅威? G大阪FWが2発披露
    8. 8. 26年サッカーW杯 厳しいグループ
    9. 9. 卓球混合団体 日本が中国に敗北
    10. 10. 朝倉未来がBD史上初のブチギレ
    1. 11. W杯「死の組」選定 森保Jの組は
    2. 12. 佐々木主浩氏が「嫌い」な球場
    3. 13. 高校ラグビー 組み合わせ抽選会
    4. 14. ダノンベルーガの登録を抹消
    5. 15. なぜ「ハマのくまさん」愛称希望
    6. 16. 大の里も困惑「逆パワハラ」横行
    7. 17. 「ナショナルチームでなぜ『サブ』なのか」…連勝ストップの中田久美監督が21歳の日本代表アタッカーをコートに戻さなかったワケ【バレーボールSVリーグ女子・SAGA久光スプリングス】
    8. 18. オランダが生んだ最強すぎるストライカー5名
    9. 19. けがで欠場の柔道男子 監督本音
    10. 20. 大谷翔平が好きな妻の手料理は
    1. 1. 岡村隆史が本気トーンで苦言
    2. 2. 20歳誕生日にノンバイナリー公表
    3. 3. 双子YouTuber「重度で手遅れ」
    4. 4. マルフォイ俳優 髪あるのは奇跡
    5. 5. まんが日本昔ばなし YouTube話題
    6. 6. 富澤たけし 愛用携帯めぐり苦悩
    7. 7. ヒルナン終了報道 南原が落胆か
    8. 8. 「ミライ人間洗濯機」一般販売へ
    9. 9. 良いこと悪いこと 真犯人に新説
    10. 10. 中居正広氏の「後任」司会が好評
    1. 11. 国分を呼び野菜炒め 松岡が告白
    2. 12. 水ダウでブチギレ 真相を明かす
    3. 13. アシアナ航空機飛行中に非常用ドアを開けた男、「息苦しくて早く降りたかった」
    4. 14. 上海の浜崎あゆみカフェ摘発か
    5. 15. 堂本光一が奢った額「ビル建つ」
    6. 16. ゆたぼん「入院することに」報告
    7. 17. 日テレに不満殺到 納得できない
    8. 18. 3年ぶりのカウコン 嵐は不参加か
    9. 19. 松村沙友理「富澤似」夫の素顔
    10. 20. レミオロメン 活動再開を発表
    1. 1. 最高 買うべきセリア商品を絶賛
    2. 2. ミスド福袋 ファン待望の中身
    3. 3. 専門家に聞く快眠するためのコツ
    4. 4. 寸胴腹をほっそりに導く簡単習慣
    5. 5. ドンキ限定 主役級の水光レンズ
    6. 6. 夫は完全に黒!? 息子が発熱した日に一緒に居た相手は誰？ 8年交際して結婚した夫の裏切り
    7. 7. ニューオータニ 鬼滅コラボレポ
    8. 8. 彼氏と別れた後...元カノに再会
    9. 9. バストに悪影響な2つの生活習慣
    10. 10. 垢抜けない...メイクの順番4つ
    1. 11. リサとガスパールのイベント
    2. 12. 脱・地味ガールを目指そ♡ カラーを効かせた【オタクファッション】3選
    3. 13. 大人が知っておきたいホテル事情
    4. 14. モロゾフのクリスマスコレクション2025♡心躍る限定スイーツが登場
    5. 15. 日本初 無印ホテルがオープン
    6. 16. むくみを撃退 簡単習慣3つ
    7. 17. 熱いシャワーで薄毛に? 頭皮のNG
    8. 18. ユニクロのアイテムで防寒コーデ
    9. 19. CASETiFY Travelに新色登場♡グロッシー プリムローズ ピンクで旅をスタイリッシュに
    10. 20. 半身太りの予防にオススメの習慣