ティモシー・シャラメ主演映画『Marty Supreme（原題）』が、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』の邦題で2026年3月13日に公開されることが決定。あわせて日本版ティザービジュアルが公開された。 参考：ティモシー・シャラメが世界一目指す卓球選手に『マーティ・シュプリーム』2026年3月公開 本作は、1950年代のニューヨークを舞台に、実在の卓球選手マ