ティモシー・シャラメ主演映画『Marty Supreme（原題）』が、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』の邦題で2026年3月13日に公開されることが決定。あわせて日本版ティザービジュアルが公開された。

本作は、1950年代のニューヨークを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得たヒューマンドラマ。監督を務めたのは、『アンカット・ダイヤモンド』のジョシュ・サフディ。これまで弟のベニー・サフディとともにサフディ兄弟として監督してきたが、本作は『The Pleasure of being Robbed（原題）』以来の単独監督作となる。A24が製作を手がけ、撮影は日本でも行われた。

卓球人気の低いアメリカで世界を夢見る天才卓球プレイヤー、マーティ・マウザー。親戚の靴屋で働きながら世界選手権に参加するための資金を稼ぐ。ロンドンで行われた世界選手権で日本の選手に敗れたマーティは、次回日本で行われる世界選手権へ参加し、彼を破って世界一になるために、ありとあらゆる方法で資金を稼ごうとする。

主人公マーティを演じるのは、『君の名前で僕を呼んで』『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』のシャラメ。引退したアメリカの有名女優ケイを、本作が『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来、6年ぶりの映画出演となるグウィネス・パルトロウが演じている。また、マーティの友人役として、グラミー賞受賞アーティストのタイラー・ザ・クリエイターが初の演技に挑戦。そのほか、マーティの恋人役をオデッサ・アザイオン、ケイの夫でインク会社の社長ミルトン役をケビン・オレアリーが担当。そして、マーティの最高のライバルとなる日本人選手エンドウ役として、東京2025デフリンピックで卓球日本代表を務める川口功人選手（トヨタ自動車）が出演している。

公開されたティザービジュアルは、インパクト抜群の真っ赤な背景に、USAのユニフォームを身にまとったマーティ・マウザー（ティモシー・シャラメ）の姿が配置され、“Marty Supreme”と印字されたオレンジのピンポン玉がアクセントになっている。さらにマーティのそばには「この男、最低で最高」というキャラクターを象徴するコピーが添えられている。（文＝リアルサウンド編集部）