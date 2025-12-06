俳優の水上恒司が５日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演。日本アカデミー賞でひんしゅくを買ったスピーチを反省した。水上は２０２１年に第４４回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。水上は受賞した際に元プロ野球選手の落合博満氏の名言「ダイヤモンドをまわっている瞬間にはホームランを打ったという事実はもう過去のことだ。だからガッツポーズをしないのだ」とスピーチした。ＭＣの笑福亭鶴瓶から「落合さ