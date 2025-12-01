seizaが、初のワンマンライブ『Opportunity』を2026年2月27日に東京 青山の月見ル君想フにて開催する。 （関連：藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、BUMP OF CHICKEN……スタジオでの“裸の歌声”に宿る生々しい熱量） 今回の開催にあたり、seizaは「随分と遅くなってしまったけれど、君の目を見て直接伝えたいです。ありがとう、と」とコメントしている。 また、明日12月2日19時よりチケットの最速先行（先着）がスタート