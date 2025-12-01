日清食品は、12月15日(月)に「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」を全国で発売する。希望小売価格は税別348円。ホテル･チェーン大手のアパホテル株式会社が監修し、「アパ社長カレー」の味わいを再現した新商品となる。〈黒くて濃厚なルゥが特徴の「アパ社長カレーメシ」〉監修元となったアパホテルでは、ホテルレストランで味を追求した「アパ社長カレー」を提供している。「アパ社長カレー」は、オリジナルスパイスとま