アップルの時価総額がNvidiaに迫っており、数日から数週間のうちに世界首位の座が入れ替わる可能性があると、海外メディアの9to5Macが報告しています。 ↑AI競争で先頭を走らないのが功を奏す？（画像提供／wang binghua／Unsplash） 米国時間11月25日の時点で、アップルの時価総額は4.124兆ドル（約644兆円※）となっています。一方、Nvidiaの時価総額は4.234兆ドル（約661兆円）で、かなり肉薄していることがわかります。