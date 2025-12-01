華やかなタワマン生活の裏には、住民には見えない“財政危機”が潜んでいた--。長期修繕計画を専門会社に依頼したところ、現在の修繕積立金のままでは30年後に確実に赤字転落。必要なのはまさかの「3倍値上げ」という厳しい現実でした。コロナ禍で全住民を集められない中、理事長は6回にわたる説明会を実施し、反対意見や高齢住民の切実な声と正面から向き合うことに……。タワマン運営の裏側に迫る一幕を、竹中信勝氏の著書『タワ