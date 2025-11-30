マーベル映画「シャン・チー／テン・リングスの伝説」（2021年）などで知られる俳優シム・リウが、ハリウッド映画界におけるアジア系のキャラクターの少なさに怒りを表した。シムは、自身のマーベル作を含めたアジア系俳優主演の映画が良好な興行成績を記録しているにも関わらず、そのチャンスがあまりにも少ないとSNSにつづっている。 【写真】アカデミー賞授賞式でもアジア系への対応が話題に