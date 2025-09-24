ソファーの上を歩く茶トラ猫ねこちゃんホンポ

あえて無関心を装うべき?愛猫との信頼を勝ち取る3つのヒント

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 猫と仲良くなってもらうには、ゆっくり静かに動いてもらうことが大切
  • ゴハンやトイレ掃除など、愛猫のお世話係を担当してもらう
  • あえて無関心を装ってもらうことも、愛猫の信頼を勝ち取るポイントだそう
