「最重要指名手配リスト」に記載ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュア女子シングルで、坂本花織（25、銀メダル）、中井亜美（17、銅メダル）を上回って金メダルを獲得した米代表アリサ・リュウ（20）。彼女の華麗な演技や、日本選手との親交が注目を集めた。そうしたなかアリサと、彼女をフィギュアスケートの世界に導いた父親の弁護士アーサー・リュウ氏の親子の激動のドラマが米メディアに大きく報じられて話題を呼んでいる。