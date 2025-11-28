ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中1生徒が友人の首を切りつけた事件 当時、教室に教師は不在と判明 練馬区 警視庁 ABEMA TIMES 中1生徒が友人の首を切りつけた事件 当時、教室に教師は不在と判明 2025年11月28日 18時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 28日、東京・練馬区の私立武蔵高等学校中学校で発生した事件 1年生の男子生徒が教室内で友人の首をカッターで切りつけたという 当時は自習中で教室に教師はいなかったことが判明したとのこと 記事を読む おすすめ記事 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】 2025年11月25日 11時50分