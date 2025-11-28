午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１７１、値下がり銘柄数は３６６、変わらずは６９銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に鉄鋼、その他製品、パルプ・紙、食料など。値下がりで目立つのは電気機器、陸運、卸売など。 出所：MINKABU PRESS