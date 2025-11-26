日本テレビは２６日、元ＴＯＫＩＯの国分太一がこの日、会見をしたことを受けコメントを発表した。日テレは国分が「答え合わせをしたい」と訴えていることに「ヒアリングで国分氏自らお話された内容だけでもコンプライアンス違反に該当し、『青少年に見てもらいたい番組』に選定されている『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！』を降板していただくことを即断せざるを得ないものでした」などとし、「私どもは一貫して関係者の保護を第一に