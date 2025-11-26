北海道電力が続伸、一時７．５％あまり上昇し１２３７円５０銭まで上値を伸ばした。同社が再稼働を目指す泊原子力発電所３号機について、前日に日本経済新聞の電子版が、鈴木直道北海道知事が再稼働を容認する考えにあると報じ、これが同社株をはじめ電力セクター全般の株価を刺激する材料となっている。電力株は足もとで動兆著しく、直近では東京電力ホールディングスが運営する新潟県の柏崎刈羽原発が再稼働する見