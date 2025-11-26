インターメスティックは一進一退。２５日の取引終了後、２５年１２月期の通期業績予想の上方修正を発表した。売上高を４９３億３０００万円から５０４億５０００万円（前期比１２．５％増）、営業利益を５５億１４００万円から５９億８６００万円（同１９．４％増）に引き上げた。同時に期末一括配当予想は１円１０銭増額の４４円（前期は４０円２０銭）にすると開示したものの、これらを手掛かりに買い向かう姿勢は広がら