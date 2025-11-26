香川真司はFCみやぎバルセロナで丹野の後輩だった今季限りで引退する栃木SCのGK丹野研太の引退セレモニーに元チームメートのMF香川真司（セレッソ大阪）がサプライズ登場した。39歳の丹野は宮城県のクラブチーム、FCみやぎバルセロナ出身で、2005年にセレッソ大阪に加入した。その後、複数クラブを渡り歩き、2024年から栃木SCでプレーしていた。11月23日に行われたJ3リーグ第37節のガイナーレ鳥取戦後に丹野の引退セレモニー