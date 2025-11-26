香川真司はFCみやぎバルセロナで丹野の後輩だった

今季限りで引退する栃木SCのGK丹野研太の引退セレモニーに元チームメートのMF香川真司（セレッソ大阪）がサプライズ登場した。

39歳の丹野は宮城県のクラブチーム、FCみやぎバルセロナ出身で、2005年にセレッソ大阪に加入した。その後、複数クラブを渡り歩き、2024年から栃木SCでプレーしていた。

11月23日に行われたJ3リーグ第37節のガイナーレ鳥取戦後に丹野の引退セレモニーが行われた。そこにFCみやぎバルセロナの2学年後輩であり、セレッソ大阪でチームメートでもあった香川がサプライズで登場。丹野に花束を手渡した。元日本代表10番の登場にスタジアムはどよめいていた。



香川は24日に自身のインスタグラムを更新。丹野との写真を投稿し、「丹野くん現役生活お疲れ様でした。中学時代からFCみやぎで一緒に戦い、プロではセレッソで同じユニフォームを着れたこと、あの時間は俺の誇りです」と感謝やねぎらいのメッセージを送っていた。

これにはSNSのファンも反応。「素敵なメッセージ」「感動でみんな泣いてました」「カンスタに香川選手が来るなんて」「すごい！」「第二の人生も素晴らしいものでありますように！」「丹さんのお人柄が出たセレモニーでした」「超感動的なセレモニーでした」「めちゃ懐かしいメンバー」とコメントが並んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）