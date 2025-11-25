11月24日放送の特番『ウルトラタクシー』（TBS系）に木村拓哉（53）が出演。事務所の後輩であるSnow Man・目黒蓮（28）との共演が、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。同番組は、タクシー運転手に扮した木村が乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”。車内という狭い距離感で交わされる自然体のトークが見どころだ。この日、乗客として登場した目黒が助手席に乗り込むと、木村は開口一番「どうです