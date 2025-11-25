カゴメはもみ合い。前週末２１日取引終了後、トマト加工品やオイル製品を取り扱う食品卸の英シルベリー・マーケティングを来年１月に連結子会社化すると発表した。その後、同年４月をメドにポルトガル子会社の株式をシルベリーに譲渡し、この再編を通じて、欧州において、マーケティングや開発、生産、販売といった各機能を密接に連携できる体制を構築するという。 出所：MINKABU PRESS