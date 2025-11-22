■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週ぶり反落、5万円維持できず 2.日中関係悪化、インバウンド関連株に売り 3.エヌビディア好決算、AI・半導体株が急伸 4.買い戻し加速で全体急浮上、円安も追い風 5.一転リスクオフで急落、AIバブル懸念根強く ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1750円(3.48％)安の4万8625円と、2週ぶりに下落した。 今週もボラティリティの高い地合いだっ