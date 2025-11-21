2025年11月20日に行われた参院外交防衛委員会での、茂木敏充外相と共産党の山添拓議員によるやりとりがインターネット上で注目を集めている。「外務大臣、改めてこの答弁はやっぱり撤回すべきじゃありませんか？」山添氏は「『台湾有事が発生すれば、存立危機事態になり得る』とした高市総理の答弁が、深刻な国際問題になっています」と指摘し、「今般の日中関係の悪化の原因は、日本側にあるという認識を大臣はお持ちでしょうか？