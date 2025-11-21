くら寿司にて、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボキャンペーンを開催。「ヒロアカ」ファンにはたまらない、貴重な描き下ろしビジュアルのアクリルスタンドを手に入れるチャンスです☆ くら寿司 TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」コラボキャンペーン 期間：2025年11月28日（金）〜※なくなり次第終了開催店舗：全国のくら寿司店舗 回転寿司チェーン「くら寿司」が、現在毎週土曜夕方5:30に放