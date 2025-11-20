人身事故の影響で運転を見合わせていたＪＲ中央・総武各駅停車と総武快速線は、２０日午後４時１３分に運転を再開した。同日午後２時５５分頃、ＪＲ中央・総武各駅停車の東船橋駅で人身事故が発生し、一時全線で運転を見合わせていた。