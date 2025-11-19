熊本製粉の「業務用米粉シリーズ」は「Pentawards2025」の食品部門銀賞を受賞した。同社米粉シリーズのパッケージデザインが国際的なデザイン基準に照らして高く評価された形だ。「Pentawards」は2007年に設立されたパッケージデザインに特化した国際的なコンペティション。毎年世界62か国から2000件以上の応募が集まる業界屈指のデザインアワードとして知られる。審査員は20か国以上から50人以上のメンバーで構成される。熊