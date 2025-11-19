·§ËÜÀ½Ê´ ¶ÈÌ³ÍÑÊÆÊ´¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶ä¾Þ Pentawards2025¤Ç²÷µó
¡¡·§ËÜÀ½Ê´¤Î¡Ö¶ÈÌ³ÍÑÊÆÊ´¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡ÖPentawards2025¡×¤Î¿©ÉÊÉôÌç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Æ±¼ÒÊÆÊ´¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¡ÖPentawards¡×¤Ï2007Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡£ËèÇ¯À¤³¦62¤«¹ñ¤«¤é2000·ï°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ë¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¿³ºº°÷¤Ï20¤«¹ñ°Ê¾å¤«¤é50¿Í°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·§ËÜÀ½Ê´¤Ç¤ÏºòÇ¯¡Ö¶ÈÌ³ÍÑÊÆÊ´¥·¥ê¡¼¥º¡×7À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾å¼Á¤µ¡×¡ÖÁÇºà´¶¡×¡ÖÃÏ°èÀ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢À½ÉÊÆÃÄ¹¤äÉÊ¼ÁÌÌ¤¬ÅÁ¤ï¤ëº£²ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀ¸»ºÇÀ²È¤¬ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿ÊÆ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢²Ã¹©¼Ô¤¬¥Ñ¥ó¤ä¤ª²Û»Ò¤Ë¤«¤±¤¿ÁÛ¤¤¡¢ÊÆÊ´¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ð¥È¥ó¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÉ½¸½¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÁÛ¤¤¤ä¸¶ÎÁ¡¢À½Ë¡¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÊÆÊ´¤ÎÆÃÄ¹¤Ê¤ÉÊÆÊ´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤ÆÊÆÊ´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÍÑÊÆÊ´¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¥Ñ¥óÍÑ¡Ê¥Ç¥ó¥×¥ó¤¿¤¤¤»¤ÄÀ½Ë¡¡Ë¤Î¡Ö¿ðÊæ ¥Ñ¥óÍÑÊÆÊ´¡×¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢¡Ö¶å½£»ºÊÆÊÆÊ´H¡×¡Ê¶å½£»º¡Ë¡¢¡Ö·§ËÜ¸©»ºÊÆÊÆÊ´F¡×¡Ê·§ËÜ¸©»º¡Ë¤¹¤Ù¤Æ20Ô¡¢²Û»ÒÍÑ¡Ê¤Õ¤ó¤ï¤êÈùÊ´ËöÀ½Ë¡¡Ë¤Î¡Ö¿ðÊæ ²Û»ÒÍÑÊÆÊ´¡×¡Ê¹ñ»º¡Ë10Ô¤È20Ô¡¢¡ÖÊæÇÈ¡Ê²Û»ÒÍÑÊÆÊ´¡Ë¡×¡Ê¶å½£»º¡Ë10Ô¡¢¡Ö·§ËÜ¸©»ºÊÆÊÆÊ´¡Ê²Û»ÒÍÑ¡Ë¡×¡Ê·§ËÜ¸©»º¡Ë10Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£