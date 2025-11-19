サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大13ポートを備え、ACアダプタによる安定した給電と5Gbpsの高速通信を両立した、個別スイッチ付きで、必要な機器だけを効率的に使えるセルフパワーUSBハブ「400-HUBA50GM」を発売した。■最大13ポートでマルチデバイスを一括管理マウスやキーボード、スマートフォン、HDDなど、多数のUSB機器を同時に接続可能。ケーブルの抜き差しを繰り返す必要がなく、