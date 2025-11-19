13台同時接続！“個別スイッチ＋セルフパワー”で充電も通信もこれ1台で完結するUSBハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大13ポートを備え、ACアダプタによる安定した給電と5Gbpsの高速通信を両立した、個別スイッチ付きで、必要な機器だけを効率的に使えるセルフパワーUSBハブ「400-HUBA50GM」を発売した。
■最大13ポートでマルチデバイスを一括管理
マウスやキーボード、スマートフォン、HDDなど、多数のUSB機器を同時に接続可能。ケーブルの抜き差しを繰り返す必要がなく、作業効率が大幅に向上する。オフィスでも在宅ワークでも、周辺機器をまとめて整理したい方に最適だ。
■高速5Gbps通信でストレスフリーなデータ転送
USB 3.2 Gen1（5Gbps）対応により、大容量データのバックアップや動画ファイルの転送もスムーズ。外付けHDDやSSDを複数接続しても、安定した速度を維持する。プロのクリエイターやビジネスユーザーにも頼れる高性能仕様だ。
■セルフパワー方式で安定給電
付属のACアダプタを使用したセルフパワー方式を採用。パソコン電源OFF時でもスイッチをONにすれば、スマートフォンやタブレットへの充電が可能だ。消費電力の大きい機器も安定して動作するため、信頼性の高い環境を構築できる。
■個別スイッチ＆LEDランプ付き
全13ポートに独立スイッチを搭載。使用しないポートをオフにして節電できるほか、LEDランプで通電状態をひと目で確認できる。複数デバイスを使い分けるユーザーにとって、視認性と操作性を兼ね備えた設計だ。
■合計2.7mのロングケーブルで自由な設置が可能
USBケーブル（1.5m）とACアダプタケーブル（1.2m）の合計2.7m仕様。デスク下のパソコンや遠くのコンセントにも無理なく届く。レイアウトの自由度が高く、オフィス・自宅どちらでも使いやすい設計だ。
■製品仕様
■必要な機器だけを効率的に使えるセルフパワーUSBハブ「400-HUBA50GM」
