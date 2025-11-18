[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]途中出場から2ゴールに関わる結果を残してみせた。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は後半22分の出場から1ゴール1アシスト。「3人同時に途中交代で入って、上田(綺世)選手と町野(修斗)選手と流れを変えられた」と手応えを語った。ベンチスタートの中村は後半22分からFW上田綺世、FW町野修斗とともにピッチに入った。これまでメインで務めてきたWBではなく、町野ととも