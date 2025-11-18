2025年のラストゲームを快勝で飾った。11月18日、日本代表は国立競技場でボリビア代表と対戦。森保一監督にとって100試合目の指揮となった一戦は、開始４分にさっそく均衡が破れる。久保建英のクロスをファーで受けた鎌田大地が、胸トラップからの左足ハーフボレーでゲット。後半はボリビアの猛攻に晒される時間帯もあったがゴールを割らせず、71分に町野修斗、79分には中村敬斗が得点を重ねる。終わってみれば３−０の勝利。