「日本の３バックは強い！」ブラジル、ガーナ、ボリビアから３連勝の森保ジャパンに韓国メディアが熱視線！「戦術の充実ぶりに疑いはない」
2025年のラストゲームを快勝で飾った。
11月18日、日本代表は国立競技場でボリビア代表と対戦。森保一監督にとって100試合目の指揮となった一戦は、開始４分にさっそく均衡が破れる。久保建英のクロスをファーで受けた鎌田大地が、胸トラップからの左足ハーフボレーでゲット。後半はボリビアの猛攻に晒される時間帯もあったがゴールを割らせず、71分に町野修斗、79分には中村敬斗が得点を重ねる。終わってみれば３−０の勝利。ブラジル戦、ガーナ戦に続く３連勝で、満員の大観衆を熱狂させた。
４日前に韓国代表もボリビアと戦い、２−０の勝利を挙げていただけに、韓国メディアは日本戦の結果が気になる様子。専門メディア『FourFourTwo』は「日本はやはり強い。森保監督率いる日本代表は戦術の充実ぶりにまるで疑いがない。ブラジル、ガーナといった強敵相手に連勝を飾り、今回のボリビア戦でも日本の３バックシステムは見事に機能した。相手を“決定的シュートゼロ”に封じ込んだのだ」と評した。
同じく『FOOTBALLIST』は「日本の３―４−２−１システムはどんな相手にでも通用することを証明しており、３連勝で自信を深めた印象だ。戦術のレベルはかなり高い」と褒め称えた。
