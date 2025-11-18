俳優の瀬戸朝香（48）が、夜に思い出の街を1人で散歩するプライベート動画を披露し、反響を呼んでいる。【映像】“パパそっくり”と話題の長男らとの親子ショット2007年、元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、15歳の長男と11歳の長女を育てている瀬戸。Instagramでは、“後ろ姿がパパそっくり”と話題になった長男との2ショットや、東京スカイツリーをバックにすっぴんで撮影した動画など、プライベートについてたびたび発信して