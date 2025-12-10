「2025年は、ゆっくり旅もしたし、家にいる時間も長かった」【写真】長男の入学式に現れた井ノ原快彦とタレント妻11月4日に「キネコ国際映画祭」のクロージングセレモニーに出席した井ノ原快彦。1年を振り返り、プライベートの充実ぶりをのぞかせた一方で、仕事の面では、大きな変化があった。「井ノ原さんの代表作ともいうべき、テレビ朝日系の連続ドラマ『特捜9』が、春クールの放送をもってファイナルを迎えたんです。ドラマ