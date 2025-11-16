東京・国立市の自宅で2024年7月、母親のフクさん（当時102）の首をビニール紐で絞めるなどして殺害した罪に問われている小峰陽子被告（71）。初公判では「間違いありません」と起訴内容を認めた。「どこにでもいそうな穏やかなおばあさん」といった印象で裁判中もしっかりとした口調で話していた。いわゆる“老々介護”の末の殺人事件。小峰被告はなぜ犯行に及んだのか。母親から同居を頼まれ…“90歳の両親を支える生活”小峰被告