º£¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î½÷»Ò¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¡Ù¡£·ÝÇ½³¦¤Ë¤â¤½¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¹­¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂ¼½ß¤ÏÌ¼2¿Í¤È¥·ー¥ë½¸¤á¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤äÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤é¤â¥·ー¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·ー¥ë¸ò´¹¡×¤Ï¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÈÎÇä¸µ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¥Öー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ä½Ð²ó¤ëÎà»÷¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤