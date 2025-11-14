アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcastの番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。11月11日（火）に配信された同番組には、ノンフィクションライターの濱野ちひろさんが出演。最新刊『無機的な恋人たち』で取材した、ラブドールやセックスロボットを愛する人々の世界を語った。前作『聖なるズー』で、「命のあるもの」としての動物性愛を取材した濱野さん。今回は逆に「命のないもの」 に恋す