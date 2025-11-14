「妻は人造人間」ノンフィクションライターが取材、ラブドールと25年間“結婚生活”を送る男性の告白

アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcastの番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

11月11日（火）に配信された同番組には、ノンフィクションライターの濱野ちひろさんが出演。最新刊『無機的な恋人たち』で取材した、ラブドールやセックスロボットを愛する人々の世界を語った。

前作『聖なるズー』で、「命のあるもの」としての動物性愛を取材した濱野さん。今回は逆に「命のないもの」 に恋する人々を調査。「妻は人造人間」と公言し、ラブドールと25年間“結婚”している男性を取材したという。

その男性はドールを「シドレ」と名付け、劣化するたびに買い替えて現在は4体目であると説明。それでも「シドレ」というパーソナリティは一貫していると語っていたという。

彼らは「ロボセクシャル」というセクシャリティであり、人間の代替ではなく、人形であることを前提に愛していることを説明した。

また、日本のメーカーが「愛されるための人形」として魂を込めて作るのに対し、中国のメーカーは「セックス専用のもの」として機能性を追求するなど、その文化の違いにも驚いたことを話している。