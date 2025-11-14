「ネオヒルズ族」「秒速で１億円稼ぐ男」として注目された実業家の与沢翼氏が変ぼう姿を公開した。１４日までにＸ（旧ツイッター）で「これからお会いする女性に御伝えしておきたいのは想像よりも現在はかなり太っているということです。左が５５キロ２０代のとき、右が７２キロ４０代の今のリアルです」と並べた画像をアップ。先月婚活を開始した与沢氏。「今回の応募者が、２０代美女だらけで全く釣り合ってないので、会う