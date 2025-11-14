「球団売却の可能性を含めたプロセスを開始」パドレスに身売りの可能性が浮上した。13日（日本時間14日）、球団の筆頭オーナーであるジョン・サイドラー氏が「球団売却の可能性を含めたプロセスを開始することを決定した」と発表した。パドレスはダルビッシュ有投手と松井裕樹投手が所属。今季は90勝72敗、勝率.556でナ・リーグ西地区2位の成績を収めた。ワイルドカードでプレーオフに出場したが、ワイルドカードシリーズでカ