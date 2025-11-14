「球団売却の可能性を含めたプロセスを開始」

パドレスに身売りの可能性が浮上した。13日（日本時間14日）、球団の筆頭オーナーであるジョン・サイドラー氏が「球団売却の可能性を含めたプロセスを開始することを決定した」と発表した。

パドレスはダルビッシュ有投手と松井裕樹投手が所属。今季は90勝72敗、勝率.556でナ・リーグ西地区2位の成績を収めた。ワイルドカードでプレーオフに出場したが、ワイルドカードシリーズでカブスに敗れ、マイク・シルト監督が電撃退任していた。

2020年オフに会長に就任したピーター・サイドラー氏はダルビッシュと長期契約を結び、2022年にはフアン・ソト外野手、ジョシュ・ヘイダー投手をトレードで獲得。巨額な資金を投じ、補強を進めていた。しかし、ピーター氏が2023年11月に死去。以降は大幅な年俸削減などを行なっていた。

2025年はドジャースに次ぐメジャー2位となる観客動員数を誇っていた一方で、放映権の撤退や、ピーター氏の妻が兄弟を提訴する“お家騒動”が報じられていた。（Full-Count編集部）