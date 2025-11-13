写真家・青山裕企の写真集『NEW SCHOOLGIRL COMPLEX』（徳間書店）が11月28日に発売される。 【写真】青山裕企『NEW SCHOOLGIRL COMPLEX』 「スクールガール・コンプレックス」は、2006 年より写真家・青山裕企が継続して制作している代表的シリーズ作品。これまでのシリーズは写真集として異例のベストセラーを記録し、2013年には森川葵、門脇麦主演で映画化もされた。 本シリーズ