【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】名古屋主婦殺害事件は発生から26年で犯人逮捕…未解決事件を扱う番組が減ったのはなぜですか？そうなんですよね…「いよいよ」って感じですよね。これは以前にも別のところに書かせてもらったのですが、かつてTBSの週末は「老人大陸」と呼ばれるほどに高齢化が進んでいました。『報道特集』の金平さん、『世界ふしぎ発見！』の草野さん黒柳さん、『サンデーモーニング』