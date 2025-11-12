9月18日に東京国際フォーラム ホールAにて行われたライブ企画『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』の模様が、11月16日にWOWOWで放送。これに先がけて、The Shun Ishiwaka Septet演奏の日野皓正のカバー「Still Be Bop」およびアイナ・ジ・エンドとThe Shun Ishiwaka Septetが披露した「革命道中」を先行公開した。 （関連：【映像あり】The Shun Ishiwaka Septetによる日野皓正のカバー「Still Be Bop」ライブ映