9月18日に東京国際フォーラム ホールAにて行われたライブ企画『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』の模様が、11月16日にWOWOWで放送。これに先がけて、The Shun Ishiwaka Septet演奏の日野皓正のカバー「Still Be Bop」およびアイナ・ジ・エンドとThe Shun Ishiwaka Septetが披露した「革命道中」を先行公開した。

（関連：【映像あり】The Shun Ishiwaka Septetによる日野皓正のカバー「Still Be Bop」ライブ映像）

本公演には、石若駿、西田修大、細井徳太郎、マーティ・ホロベック、松丸契、山田丈造、渡辺翔太で特別編成されたThe Shun Ishiwaka Septetや、ゲストにロバート・グラスパーやアイナ・ジ・エンド、岡村靖幸、KID FRESINO、椎名林檎、中村佳穂が参加した。

WOWOWでは、出演者によるインタビューなどを加えた番組としてノーカットで放送。会場の臨場感をそのままに高音質で楽しめる有料配信は、11月23日からスタートする。

アイナ・ジ・エンドとThe Shun Ishiwaka Septetが披露した「革命道中」は、アイナ・ジ・エンドのYouTubeショートおよびTikTokにて公開中だ。

