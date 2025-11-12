午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２６２、値下がり銘柄数は３１２、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に医薬品、食料、銀行、鉱業など。値下がりで目立つのは金属製品、情報・通信、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS