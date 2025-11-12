不二製油は急伸。１１日取引終了後、上期（４～９月）連結決算を発表。売上高は３７５６億９６００万円（前年同期比１８．９％増）、純利益は８５億３９００万円（同４．３倍）となった。主要原材料の調達価格上昇に伴う販売価格の上昇が売上高を押し上げた。利益面ではチョコレート用油脂の堅調な販売や、傘下の米業務用チョコレート大手ブロマーでのカカオ豆関連費用の減少が寄与した。好決算を評価し