¹â»ÔÁíÍý¤Ï11Æü½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÇä½ÕËÉ»ßË¡¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÇã½ÕÂ¦¤ÎÈ³Â§¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Ê¿¸ýË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¢®¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂÐ±þ¢®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â»ÔÁíÍý¤¬°ÛÎã¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂÐ±þ¡ÉÇä½ÕËÉ»ßË¡¤á¤°¤êÍ½»»°Ñ°÷²ñÃæ¤ËË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë¸¡Æ¤»Ø¼¨Í­»Ö¤Î²ñ½ïÊýÎÓÂÀÏº ½°±¡µÄ°÷¡Ö¶ñÂÎÅª¤ËÇä½Õ¤ÎÁê¼êÊý¤òÈ³¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢¸å¤í¤Ë¤ª¤é¤ì¤ëÊ¿¸ýË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤