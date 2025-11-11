阪神が１１日、高知・春野で行われた秋季キャンプ第３クール初日に中日との練習試合（春野）に臨み、０―０のスコアレスドローに終わった。指揮こそ取らなかったが、藤川球児監督（４５）は試合終了まで熱視線。「（練習試合が行われる）１６日に延長１０回から安芸市営球場で勝負しましょう。ドラゴンズさん楽しみにしています」と再戦を心待ちにした。この日は高寺、前川、中川の３人が中軸に座り、百崎、山田の高卒２年目